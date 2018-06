OL : Angers s'attaque à un jeune espoir de Lyon au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, SCO.

Grand espoir du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Timothé Cognat figure sur les tablettes du SCO d'Angers en vue du prochain mercato estival.

À l’instar du Paris Saint-Germain, le club rhodanien a lui aussi de plus en plus de mal à conserver ses meilleurs jeunes. Outre le cas de Willem Geubbels, qui pourrait partir à l'AS Monaco au cours des prochaines semaines, l'OL aura du mal à retenir Timothé Cognat. Considéré comme un élément prometteur au milieu de terrain, à l'image d'Aouar, issu de la même génération 1998, Cognat pourrait faire ses valises pendant le mercato. Libre en juin prochain, après avoir refusé un premier contrat professionnel, l'international français U19 dispose de plusieurs touches en France.

En effet, selon nos informations, le joueur de 20 ans est notamment en discussions avec Angers. Très intéressé par le profil du milieu polyvalent, le SCO s'est renseigné auprès de l'OL, vu que la formation de Jean-Michel Aulas aura droit à des indemnités de formation en cas de départ de Cognat. Mais avant d'avancer sur ce dossier d'avenir, le club angevin souhaite d'abord remplir les caisses en vendant notamment Karl Toko-Ekambi, annoncé un peu partout en Europe au prix de 20 ME, mais aussi le jeune Rayan Aït-Nouri, latéral gauche de 16 ans courtisé par les plus grands clubs européens et par Monaco pour 10 ME. Cognat, qui réclame un projet sportif pour se lancer chez les pros, devra donc patienter un peu s'il est tenté à l'idée de rejoindre le groupe de Stéphane Moulin.