OL : Andersen dans 2 ans, Lyon le vendra 60ME !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a recruté plusieurs joueurs lors de ce mercato, et en dernier lieu Jeff Reine-Adélaïde arrivé mercredi soir d'Angers. Pour l'instant, la plus grosse dépense de Jean-Michel Aulas concerne Joachim Andersen, acheté à la Sampdoria pour 30ME bonus inclus. Mais si l'on en croit Yvan Le Mée, agent notamment de Ferland Mendy, l'OL a fait un pari qui sera largement gagnant, car Andersen a un énorme potentiel qui sera rapidement confirmé.

« Avant l’OL achetait des espoirs pour les vendre à la hausse, ils ont acheté Ferland Mendy 5ME pour le revendre 53ME par exemple. Là, ils ont acheté Joachim Andersen parce que ce sera un joueur à 60ME pour le marché anglais dans deux ans. Je le connais bien depuis qu’il est à la Sampdoria. C’est un très costaud, très intelligent, il manque de vitesse, mais il ya avait des clubs anglais et italiens dessus, dont l’Inter. L’OL a fait une belle affaire et lui permettant de jouer et éventuellement de repartir encore plus haut dans 2-3 ans. Ils achètent à un prix cher, mais pour revendre beaucoup très très cher. C’est le club qui recrute le mieux, ce n’est pas un mercato retentissant, mais c’est le plus intelligent », a confié, sur L'Equipe, Yvan Le Mée, persuadé que Jean-Michel Aulas a tout bon lors de ce mercato.