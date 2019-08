OL : Andersen a coûté 30ME, c'est Marcelo qui paie !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce n'est pas une critique mais juste un constat, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais en provenance de la Sampdoria pour 30ME, bonus inclus, Joachim Andersen n'a pas réellement fait un seul match référence sous son nouveau maillot. Que ce soit lors des matches de préparation, ou même en Ligue 1, où l'OL a pourtant brillé, le jeune défenseur international danois a été à la peine, commettant quelques bourdes remarquées. Et cela a encore été le cas mardi à Montpellier. Mais du côté de Sylvinho, et malgré la présence de Marcelo sur le banc, on semble visiblement avoir décidé d'accorder une confiance illimitée à Joachim Andersen, histoire de faire comprendre que l'avenir de Lyon c'était lui et pas un autre joueur.

Selon Le Progrès, Joachim Andersen sera donc encore une fois titulaire ce samedi face à Bordeaux au Groupama Stadium, la possibilité de laisser souffler le défenseur danois au profit de son coéquipier brésilien n'ayant pas été envisagée. On ne sait pas s'il s'agit d'un message envoyé à Marcelo, dont il se dit depuis des semaines qu'il a refusé de quitter l'Olympique Lyonnais malgré quelques offres arrivées sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Mais en tout cas cela lui ressemble beaucoup.