OL : Ancelotti pour remplacer Genesio ? Aulas répond

Dans : OL, Mercato.

Alors que Bruno Genesio est vivement critiqué par les suiveurs de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'envisage toujours pas de changer d'entraîneur et écarte donc la piste menant à Carlo Ancelotti.

Depuis plusieurs semaines, le club rhodanien est dans le dur. Huitième de Ligue 1 avec trois points de retard sur le podium, Lyon n'a plus trouvé le chemin de la victoire depuis cinq rencontres. Une mauvaise performance inédite depuis la fin de l'année 2015 qui met clairement Bruno Genesio en danger. Sauf que malgré les résultats très moyens de son équipe, qui n'est pas à la hauteur du standing de l'OL pour l'instant, Jean-Michel Aulas continue de faire confiance à son entraîneur. Autant dire que la rumeur menant à Carlo Ancelotti est fausse.

« Ancelotti ? C'est toujours une option. Toutes les solutions sont bonnes, mais connaissant Carlo Ancelotti, je ne pense pas qu'il serait disponible. J'étais lundi à Munich avec Rummenigge, le président du conseil d'administration du Bayern, on a beaucoup parlé des situations, je ne pense pas qu'il soit disponible. Et à l'instant T, je ne suis pas à la recherche d'un entraîneur. J'ai dit qu'il n'était probablement pas disponible, dans l'état d'esprit de choisir un club. Deuxièmement, peut-être l'a-t-il déjà choisi, mais je n'en dirai pas plus. On est dans un contexte extrêmement professionnel et je n'ai pas le droit de donner d'informations que j'ai éventuellement », a balancé, dans Team Duga, Aulas, qui estime donc qu'Ancelotti aurait déjà trouvé un nouveau projet bien loin de Lyon après avoir été limogé par le Bayern Munich le 28 septembre dernier.