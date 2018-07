OL : Ambitieux, Genesio veut faire tomber le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique Lyonnais n’a pas brillé dans les coupes nationales l’an passé. Une nouvelle année sans titre pour le club rhodanien, et cela doit vite changer. C’est en tout cas le sens du discours de Bruno Genesio sur le site officiel du club. En effet, l’entraîneur des Gones a confié qu’il souhaitait rafler au moins un titre l’an prochain, malgré la totale suprématie du Paris Saint-Germain sur le plan national depuis plusieurs années.

« J’attends de cette équipe qu’elle corrige ses défauts dans le domaine de la régularité mais aussi qu’elle confirme toutes les belles choses qui ont été faites. On a pris beaucoup de plaisir la saison passée et on a atteint les objectifs… Il y a toujours une possibilité de gagner un titre. Il faut y croire et tout faire pour se rapprocher de Paris. Le PSG n’a pas laissé grand-chose à ses adversaires sur la scène nationale. Il ne faut pas désespérer. Nos supporters sont impatients de gagner un nouveau trophée. On a fait le choix d’investir dans la durée avec la construction d’un stade. On a posé des fondations pour l’avenir » a expliqué un Bruno Genesio ambitieux, persuadé de pouvoir titiller le Paris Saint-Germain l’an prochain. Les supporters de l’OL n’attendent que ça…