OL : Amandine Henry revient à l'OL jusqu'en 2021

Dans : OL.

Ce lundi midi, l'Olympique Lyonnais a confirmé la signature d'Amandine Henry, actuellement à Portland, l'internationale tricolore ayant accepté de s'engager le 1er janvier 2018 avec l'OL et cela jusqu'en juin 2021. Après 9 ans à Lyon, la meneuse de jeu avait rejoint le club américain en 2016, et avait été prêtée deux mois au PSG au début de l'année 2017. Pour obtenir le retour d'Amandine Henry, âgée de 27 ans, Jean-Michel Aulas a fait une offre financière largement supérieure à celle émise par le Paris SG qui espérait également pouvoir faire signer l'internationale. L'Olympique Lyonnais a finalement eu gain de cause.