OL : Alerte rouge, Lyon change tout pour Cornet !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Maxwel Cornet a encore deux ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais, mais l'avenir de l'attaquant ivoirien est encore très flou. Lors des deux derniers marchés des transferts, le départ de Maxwel Cornet a été évoqué. On se souvient notamment que lors du mercato estival 2018, un accord avait été trouvé avec un club allemand avant que finalement l'OL garde son joueur, après avoir vu partir Mariano Diaz et n'arrivant pas à convaincre Nicolas Pépé de signer. Un choix payant puisque Maxwel Cornet a été brillant lors des gros matches, on se souvient de ses deux prestations contre Manchester City, ou plus récemment contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome.

Résultat, alors que Juninho et Sylvinho ont demandé à Jean-Michel Aulas de négocier pour conserver Maxwel Cornet, ce dernier a lui pris une décision radicale afin de changer de club durant le mercato. « Sa belle fin de saison comme son profil particulier conduisent ses dirigeants à vouloir le garder. Ils réfléchissent à consentir des efforts pour aboutir à une prolongation assortie d’une revalorisation. Encore faudra-t-il convaincre l’ancien Messin, qui a récemment changé d’agents dans le but de faciliter son départ cet été... », explique, ce samedi, le quotidien L'Equipe. Les discussions s'annoncent évidemment serrées, Maxwel Cornet ayant probablement le souhait de ne pas rester à Lyon uniquement comme roue de secours de luxe.