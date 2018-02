OL : Alerte rouge à l'OL, le Barça débarque !

Dans : OL, Ligue 1, Liga, Mercato.

Jean-Michel Aulas l'a récemment confié, il avait personnellement transmis au père et à l'agent de Willem Geubbels une offre que le patron de l'Olympique Lyonnais a qualifié d'historique. Le patron de l'OL le sait, le départ du jeune joueur de 16 ans serait une perte énorme pour son club formateur, et Lyon tente donc tout pour que Geubbels paraphe un contrat. Mais cette quête est rendue encore plus complexe par la présence dans ce dossier de grosses cylindrées européennes, lesquelles flairent évidemment le bon coup.

Si on avait déjà parlé d'une offre de 15ME venue de Leipzig, le Mundo Deportivo affirme ce samedi que Manchester United et Arsenal se seraient également positionnés, mais pas seulement. Le quotidien sportif catalan, qui baptise Willem Geubbels du nom de Ludovic Geubbels, le prénom de son père, affirme que le FC Barcelone est également entré dans la danse. Une concurrence énorme qui n'a pas de quoi rassurer l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien étant toujours dans l'attente d'une réponse du clan Geubbels.