OL : Alerte, il décrète l’état d’urgence à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Dix-septième de Ligue 1 avec un point d’avance sur le dernier du championnat à savoir Strasbourg, l’Olympique Lyonnais a réalisé une nouvelle contre-performance samedi face à Dijon (0-0). Assurément, la situation est critique pour l’équipe de Rudi Garcia. Et pour le consultant Nicolas Puydebois, il est hors de question de dédramatiser la situation en se rassurant sur le fait que l’OL n’est qu’à six points du quatrième, Marseille. Non, pour le consultant du site Olympique et Lyonnais, les Gones sont en crise et l’état d’urgence doit être décrété.

« On est en état d’urgence par rapport à la crise de points et au classement. Il suffit de regarder, Lyon n’est qu’à un point du dernier… C’est inconcevable quand on est l’Olympique Lyonnais, qu’on a un tel effectif, un tel budget et l’ambition affichée en début de saison. Par rapport aux joueurs qu’on a, on doit avoir les ressources pour pouvoir évoluer dans ce championnat et remonter dans ce championnat. C’est pour cela que sur la deuxième mi-temps contre Dijon, il y a quand même des points positifs. Néanmoins, l’OL est vraiment à sa place sur ce que l’on a vu depuis le début de la saison… » a lancé le consultant (lassé), vraiment pas rassuré par cet Olympique et Lyonnais très inquiétant depuis le début de la saison.