Dans : OL, Ligue 1.

Irrégulier en début de saison, Memphis Depay a mis tout le monde d’accord dans le sprint final en portant l’Olympique Lyonnais. Auteur de 19 buts et 13 passes décisives en Ligue 1, l’international néerlandais est un « grand joueur » selon Brahim Thiam. Dans les colonnes de France Football, le consultant de beIN SPORTS s’est enflammé au sujet de l’ancien attaquant de Manchester United, convoité par le Milan AC, qui serait prêt à poser 45ME sur la table au mercato.

« Depay, c’est quand même un sacré mec ! Il t’annonce qu’il est un grand joueur et tout le monde lui rigole au nez. Finalement, Lyon termine en Ligue des Champions grâce à lui. Ils l’ont acheté cinq cacahuètes, il a mis 19 buts, tous plus importants les uns que les autres et Aulas va le vendre 45 millions. Les grands joueurs sont toujours à l’heure pour les grands rendez-vous. L’arrogance doit être suivie d’actes. Et là, c’est le cas » s’est enthousiasmé Brahim Thiam, convaincu que Jean-Michel Aulas va réussir une belle opération financière avec la potentielle vente de Memphis Depay. Même si pour l’heure, l’attaquant de 24 ans est encore très loin d’avoir quitté la capitale des Gaules…