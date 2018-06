OL : A quoi joue l'OL avec Tousart en plein mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Cadre du vestiaire de l'Olympique Lyonnais depuis la saison dernière, Lucas Tousart pourrait prolonger son contrat, mais pas tout de suite...

Appelé à prendre la succession de Maxime Gonalons, l'ancien capitaine de l'OL étant parti à la Roma l'été dernier, Lucas Tousart a parfaitement répondu aux attentes. Véritable taulier de l'équipe de Bruno Génésio, le joueur de 21 ans a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Un énorme bilan qui montre sa toute-puissance au sein de l'entrejeu de Lyon. Et alors que le club rhodanien lui cherche une doublure pendant ce mercato estival, avec notamment la piste menant à Jean-Eudes Aholou (Strasbourg), Jean-Michel Aulas veut que Tousart prolonge son contrat. Depuis plusieurs semaines, des discussions ont lieu, mais elles « pourraient s’étirer dans le temps », vu que le club « souhaite temporiser », selon le site Goal.

Sous contrat jusqu'en 2022, la sentinelle veut rester à l'OL en revalorisant son contrat. Une demande logique sachant que l'ancien de Valenciennes a un nouveau statut au sein du vestiaire des Gones. Faisant partie du « groupe de joueurs référents » de Génésio, l'international espoir français est un futur candidat au brassard de capitaine. Autant dire que Lyon et Tousart ne veulent pas se séparer en si bon chemin, même si ce dossier n'est pas forcément prioritaire en plein mercato. Attention à ne pas non plus trop faire trainer, les clubs européens ayant visiblement les yeux rivés sur les milieux de l'OL, même si Lucas Tousart, un temps suivi par l'Inter Milan, est plutôt serein pour le moment.