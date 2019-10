OL : A Lyon, on ne frappe pas un joueur à terre

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’une vilaine boulette ayant entraîné la défaite de Lyon sur la pelouse de Benfica mercredi soir, Anthony Lopes a pu compter sur le soutien indéfectible du public rhodanien, samedi à l’occasion de la réception de Metz en Ligue 1. Chaleureusement applaudi dès son entrée sur la pelouse pour l’échauffement, le Portugais a constaté que sa cote de popularité était toujours aussi importante à Lyon malgré cette erreur coupable face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Une solidarité importante que Rudi Garcia a particulièrement apprécié.

« Antho a reçu un accueil vraiment très bon de la part de nos supporters, notamment à l'échauffement. Et je les en remercie. Ses coéquipiers, le staff, les dirigeants étions tous avec lui après Benfica. Mais que nos supporters soient avec lui, c'est quand même très important aussi. Il n'a pas pris de but. Il n'a pas eu grand-chose à faire mais il a fait un ou deux arrêts importants » a apprécié Rudi Garcia, déjà grand fan de la solidarité à la lyonnaise. Celle qui a permis à Anthony Lopes d’être en confiance face au FC Metz, où il n’a pas encaissé de but pour le plus grand bonheur d’un Rudi Garcia dont l’objectif n°1 est de retrouver une solidité défensive pour sortir définitivement de la crise.