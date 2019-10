OL : 8ME pour un fantôme ? L'incroyable aveu

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’Olympique Lyonnais s’est montré très actif sur le marché des transferts. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les recrues ne sont, pour l’instant, pas au niveau attendu. En effet, Thiago Mendes et Joachim Andersen n’apportent pas suffisamment tandis que Youssouf Koné est bien loin de faire oublier Ferland Mendy à gauche. Au milieu de terrain, le jeune Jean Lucas a également été recruté en provenance du FC Santos, moyennant 8 ME. Mais son impact est peu important. La preuve, il ne figurait pas sur la feuille de match contre Dijon, samedi.

Selon les informations de L’Equipe, ce choix fort imposé par Juninho au mercato soulève quelques interrogations en interne. Et pour cause, le quotidien national révèle que la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais ne connaissait absolument pas le jeune Brésilien de 20 ans, et a été contrainte de le découvrir sur vidéos, alors que sa venue était déjà bouclée. En interne, son recrutement laisse des regrets, car on estime que ce rôle de joueur de rotation au milieu de terrain aurait dû revenir au jeune Maxence Caqueret, formé au club. Reste maintenant à voir si Jean Lucas, buteur contre Angers lors de la deuxième journée, parviendra à retourner l’opinion en sa faveur d’ici la fin de la saison…