OL : 88 ME au mercato, Aulas pulvérise ce record !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En 2009, l’Olympique Lyonnais dépensait la coquette somme de 81 ME sur le marché des transferts en s’attachant les services de Michel Bastos, Lisandro Lopez, Aly Cissokho, Bafétimbi Gomis, Timothée Kolodziejczak et Dejan Lovren. A ce jour, ce chiffre colossal représentait la somme record investie par l’Olympique Lyonnais lors d’un mercato estival. Mais en 2019, Jean-Michel Aulas a littéralement fait sauter la banque. Comme le rappel le site Le Libéro Lyon, les Gones ont tout simplement investi 88 ME sous l’impulsion du nouveau directeur sportif Juninho cet été.

Désormais, la mission de Jean-Michel Aulas et des dirigeants rhodaniens sera d’éviter des fiascos à la revente. Car à l’époque, les recrues de 2009 n’avaient pas vraiment permis à l’OL de renflouer ses caisses lors des reventes. Acheté 24 ME, Lisandro Lopez avait quitté le Rhône pour 7 ME tandis que Michel Bastos, venu pour 18 ME, a été cédé dans le Golfe pour 4 ME. Le cas Bafétimbi Gomis, acheté 13 ME, est le pire, le joueur ayant filé pour zéro euro. Espérons pour les Gones que cela ne se reproduise pas avec Thiago Mendes, Youssouf Koné, Joachim Andersen ou encore Jeff Reine-Adelaïde. Au vu des progrès affichés par l’OL dans le domaine du trading, cela paraît difficilement envisageable…