OL : 850.000 par mois, un contrat pour son frère, le cas Fekir dévoilé !

Dans : OL, Ligue 1.

Nabil Fekir n'a toujours prolongé avec l'Olympique Lyonnais et l'annonce du changement d'agent pour le champion du monde français ajoute du flou dans ce dossier. Et cela d'autant plus que l'emblématique capitaine de l'OL est actuellement transparent sous le maillot rhodanien. Et dans la foulée de la victoire du club de Jean-Michel Aulas vendredi soir contre le SCO Angers, évoquant les négociations entre Nabil Fekir et Lyon, Gilles Favard a fait des confidences stupéfiantes sur les possibles exigences de l'international tricolore avant de parapher un engagement supplémentaire avec Lyon.

Et Gillas Favard de lâcher ses infos. « On sait que Nabil Fekir veut prolonger à Lyon. Mais maintenant il faut dire les choses il a demandé 850.000 euros par mois et un contrat de deux ans pour son frère. Je ne pense pas que l’OL accède à ces demandes et cela créée forcément des problèmes. A 850.000 euros par mois et que tu l’as quatre ans sur le porte-bagage, le prix des places au Groupama Stadium va augmenter. Il a changé d’agent, s’il signe à ce tarif-là, il faut lui faire une statue », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, le consultant. Si ces propos se confirment, alors nul doute qu'un accord est encore loin entre Nabil Fekir et le président de l'Olympique Lyonnais.