OL : 80ME pour Ndombele, la Juventus ne dit pas non

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Même si Tanguy Ndombele semble avoir une petite préférence pour Tottenham lors de ce mercato estival, du moins s'il doit quitter l'Olympique Lyonnais ce qui est loin d'être fait, le milieu de terrain international tricolore de l'OL aura probablement l'embarras du choix. Car de nombreux clubs se penchent sur son cas, ce qui permet évidemment à Jean-Michel Aulas de faire monter les prix pour celui qui semble en mesure de devenir le joueur vendu le plus cher par le club rhodanien. Car si l'on en croit le Corriere dello Sport, lorsque la Juventus est venue aux renseignements, la semaine passée, pour Tanguy Ndombele, l'Olympique Lyonnais lui a fait savoir que le prix à payer sera de 80ME.

Une somme évidemment colossale, mais qui ne rebute pas totalement le club turinois, qui sait qu'il lui faudra probablement encore plus d'argent s'il veut faire revenir Paul Pogba de Manchester United ou s'offrir Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio. Autrement dit, en exigeant 80ME pour son joueur, l'OL n'est pas totalement tombé dans la démesure et forcément c'est une très belle nouvelle pour Jean-Michel Aulas, lequel a déjà fait entrer 48ME cash dans ses caisses avec le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid. Ce mercato 2019 sent décidément très bon pour OL Groupe...