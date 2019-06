OL : 75ME contre 50ME, ça coince pour Ndombele !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

La vente de Ferland Mendy pour 48ME et des bonus étant désormais officielle, Jean-Michel Aulas pourrait rapidement frapper un deuxième grand coup lors de ce mercato, du moins dans le sens des ventes. En effet, un autre joueur de l'Olympique Lyonnais suscite bien des convoitises, il s'agit évidemment de Tanguy Ndombele, lui aussi international tricolore. Si Manchester City, la Juventus et le Real Madrid sont intéressés pas l'ancien amiénois, mais n'ont pas fait d'offre pour l'instant, Tottenham a déjà commencé à discuter avec les dirigeants de l'OL concernant le milieu de terrain de 22 ans. Mauricio Pochettino ayant fait de Ndombele une de ses priorités, le récent finaliste de la Ligue des champions a décidé de prendre les devants annonce ce jeudi le Guardian.

Même s'il a demandé à Daniel Levy de faire un effort dans ce dossier, l'entraîneur des Spurs sait que son club a valorisé à 50ME le joueur lyonnais. Un prix qui fait doucement sourire du côté de Lyon, où on attend 75ME de la vente éventuelle de Tanguy Ndombele lors de ce mercato estival. Le quotidien anglais rappelle que Jean-Michel Aulas est considéré comme étant aussi dur en affaire que son homologue de Tottenham, et que le club londonien va devoir faire un gros effort s'il veut offrir à Mauricio Pochettino un joueur qu'il convoite plus que tout. Le mercato commence, il reste du temps pour avancer...