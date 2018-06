OL : 70ME, le juste prix de Nabil Fekir au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Actuellement avec l’Equipe de France en Russie pour défendre les chances tricolores à la Coupe du monde, Nabil Fekir sera-t-il toujours un joueur de l’OL la saison prochaine ? Pour l’heure, le doute est total autour de l’avenir de l’international français, sous contrat avec Lyon jusqu’en juin 2020. Dans le viseur de Liverpool, le capitaine lyonnais plaît également au Real Madrid. Reste à savoir quel sera le tarif exact réclamé par Jean-Michel Aulas au mercato… En tout cas, France Football a dévoilé ce que le magazine considère comme le « juste prix » de Nabil Fekir.

« Malgré ce revirement, la cote de l'attaquant n'a pas baissé. Au contraire. « L'échec avec Liverpool a suscité l'intérêt d'autres clubs. Tout est possible », a affirmé le président rhodanien. Le feuilleton Nabil Fekir risque donc de pimenter nos vacances. Après Liverpool et le Real Madrid, c'est au tour du FC Barcelone et d'Eric Abidal de se pencher sur le dossier. On le sait, Jean-Michel Aulas, réclame pour son joueur au moins 60 millions d'euros. Pour sa part, FF estime son juste prix à 70 millions » explique le média. Un tarif qui conviendrait assurément à Jean-Michel Aulas pour laisser filer son meilleur joueur cet été…