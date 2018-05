OL : 60ME pour un nouveau « Coutinho », le mercato approche...

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L'actualité de Liverpool est actuellement du côté de Kiev où les Reds s'apprêtent à jouer la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Mais cela n'empêche pas le club de la Mersey de préparer le futur mercato. Et c'est désormais très clair, Jurgen Klöpp souhaite vraiment s'offrir Nabil Fekir. Ce jeudi, sur Sky Sports, Clinton Morrison, ancien international irlandais et consultant de la puissante chaîne anglaise, explique pourquoi Liverpool fait un très bon choix en voulant recruter Nabil Fekir. Et Morrison de faire une comparaison très flatteuse pour l'international tricolore.

« J’ai vu cette rumeur et j'ai regardé des matches de Nabil Fekir et c’est un vrai joueur. Je ne dis pas que c’est Coutinho, mais il est totalement dans le même style de jeu, dans le même moule. Je pense que Liverpool a besoin de ce « Coutinho-man » juste derrière ses trois attaquants. Fekir est le capitaine à Lyon, et je suis persuadé qu'il est le genre de joueur qui peut s’adapter à Liverpool », a prévenu le consultant de Sky Sports UK. Pour la chaîne anglaise, une offre de 60ME pourrait rapidement arriver sur le bureau de Jean-Michel Aulas.