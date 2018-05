OL : 60ME pour Fekir à Liverpool, c'est fait à « 99% »

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Sur le départ du côté de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir devrait bel et bien poursuivre sa carrière à Liverpool lors de la saison prochaine.

« Mes adieux à l'OL ? Je ne sais pas, franchement. J'ai passé une saison exceptionnelle ici. J'ai tout donné à Lyon, on verra bien pour la suite. Cela fait maintenant quatre ans que je suis en pro et c'est l'une de mes plus grandes joies ». Samedi, après la victoire contre l'OGC Nice (3-2), qui permet au club rhodanien de retrouver la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions grâce à une troisième place finale en Ligue 1, Nabil Fekir a plus ou moins dit au revoir au Groupama Stadium. Suite à une saison pleine, qui se terminera en Russie avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018, le capitaine de l'OL devrait quitter son cocon.

Dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, le possible transfert de Fekir à Liverpool prend forme. Si un accord entre toutes les parties est annoncé, Canal+ estime même que son départ en Premier League est « conclu à 99 % ». Un pourcentage qui ne laisse pas de place au doute. Pour s'attacher les services de l'attaquant de 24 ans, auteur de 18 buts et de six passes décisives en 30 matchs de L1 cette saison, les Reds pourraient débourser 60 millions d'euros. Un potentiel renfort de poids pour Jürgen Klopp, qui s'attend probablement à perdre Mohamed Salah au cours du mercato d'été...