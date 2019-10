OL : 60 ME pour Dembele, le tarif spécial Aulas fait tousser

Dans : OL.

C’est pour le moment le dossier qui risque d’animer le mercato lyonnais. Plusieurs clubs européens aimeraient recruter l’avent-centre de l’OL Moussa Dembélé.

Il y a bien évidemment Manchester United, qui a besoin d’un avant-centre de type finisseur, et apprécie les qualités de l’international espoirs français. Pour le moment, l’OL ne l’a pas mis en vente, même si l’éventuelle offre du club anglais pourrait bien faire réfléchir les dirigeants lyonnais, capables encore une fois de faire une énorme plus-value. Mais en attendant, le Daily Express que la Juventus rêve de damner le pion à tout le monde en faisant venir un autre français dans son effectif.

Le club turinois est persuadé que ses bonnes relations avec Jean-Michel Aulas peuvent aider à boucler ce dossier. Toutefois, si l’entente est cordiale, il y a des limites pour les prix d’amis. En effet, le journal anglais annonce que la mise à prix de l’ancien joueur du Celtic Glasgow est de 60 ME. C’est certes un prix de départ qui peut être sujet à négociations, mais l’OL a pris pour habitude de très bien vendre ses jeunes joueurs. Sans compter le fait que Lyon n’a aucune obligation de vendre, et qu’il faudra donc une offre digne de ce nom pour faire craquer le club rhodanien. Autant dire que la Juventus et Manchester United peuvent tenter leur chance, mais Jean-Michel Aulas peut aussi décider de bomber le torse et de refuser de vendre en cours de saison un titulaire qui a déjà inscrit sept buts.