OL : 50ME au mercato d'hiver, Lyon déjà attaqué

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Acheté par l'Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato 2018 au Celtic pour 22ME, Moussa Dembélé n'échappe pas au trou d'air actuel de son équipe, mais cela n'empêche pas l'attaquant français d'être très suivi en Premier League. Et ce mercredi, le Daily Star affirme que dans le cadre d'une grosse opération lors du mercato d'hiver, Manchester United va offrir 50ME à Jean-Michel Aulas afin qu'il lui cède Moussa Dembélé, alors que le contrat de ce dernier s'achèvera en 2023. Plus globalement, les dirigeants mancuniens vont mettre une enveloppe de 90ME à disposition d'Ole Gunnar Solskjaer afin que ce dernier s'offre de quoi renforcer des Red Devils encore très pâles cette saison.

Moussa Dembélé est donc le numéro 1 sur la short list de Manchester United, les Mancuniens n'ayant pas réussi à combler le départ de Romelu Lukaku à l'Inter lors du dernier mercato. Outre l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, le club anglais veut également s'offrir Sean Longstaff, le milieu de terrain anglais de Newcastle, afin de renforcer une formation qui réalise actuellement son plus mauvais départ en Premier League depuis 30 ans. Et du côté d'Old Trafford cela commence à sérieusement tousser. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas acceptera de perdre Moussa Dembélé en cours de saison, et ça, ce n'est pas gagné.