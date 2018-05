OL : 50 ME pour Memphis, ce club peut les mettre au mercato

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Déjà séduit par l’idée de rejoindre le Milan AC, Memphis Depay va certainement apprécier le nom de son dernier courtisan.

Le Néerlandais de l’Olympique Lyonnais, qui a terminé la saison en trombe, intéresse beaucoup de monde en Italie, puisque c’est désormais l’Inter Milan qui cherchera à le recruter dans les prochaines semaines. Le club lombard a le mérite de s’être qualifié à l’arraché pour la Ligue des Champions, et possède des moyens financiers plus fiables et conséquents que ceux de son éternel voisin et rival.

De quoi provoquer une offre convaincante et une véritable réflexion au sein du club rhodanien ? Le chemin est encore long mais Il Giorno affirme que l’Inter rêve de griller le Milan AC et de s’offrir Memphis Depay. Recruté pour 16,5 ME hors bonus en janvier 2017, l’international néerlandais possède un possible bon de sortie. Mais il faudrait pour cela que Jean-Michel Aulas reçoive un chèque de 50 ME pour étudier cette possibilité. Et encore, le timing pourrait être décisif, puisque les supporters lyonnais pourraient avoir du mal à encaisser une éventuelle double grosse vente en attaque, avec le probable départ de Nabil Fékir pour Liverpool dans le courant de l’été.