OL : 48ME pour Mendy, le contrat avec le Real Madrid est prêt !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Annoncé comme imminent, le transfert de Ferland Mendy de l'Olympique Lyonnais au Real Madrid a subitement connu un coup d'arrêt, les résultats d'une première visite médicale ayant fait apparaître de possibles soucis à la hanche pour le défenseur international de l'OL. Mais selon AS, les choses ont avancé depuis cet examen réalisé à Clairefontaine la semaine passée, et un contrôle aura à nouveau lieu mercredi. Cette fois, les dirigeants du Real Madrid semblent être nettement plus optimistes quant à une issue heureuse dans ce dossier. Des proches du joueurs auraient indiqué au quotidien sportif que c'est une erreur d'interprétation qui aurait provoqué les doutes des Merengue et pas du tout un souci physique.

Quoi qu'il en soit, AS affirme que le contrat entre Jean-Michel Aulas et Florentino Perez est déjà prêt et que dans cette opération l'Olympique Lyonnais empochera 48ME pour le transfert de Ferland Mendy. Sur cette somme, l'OL devra reverser autour de 4,3ME au Havre, le club formateur du défenseur, qui avait prévu une clause lui permettant d'empocher 10% de la plus-value faite par Lyon sur un transfert. Présent actuellement en équipe de France, laquelle jouera mardi soir contre Andorre, Ferland Mendy rejoindra ensuite directement Madrid pour sa visite médicale numéro 2 et l'officialisation du transfert.