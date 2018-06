OL : 400.000 euros pour un entraîneur star à l'OL, c'est non !

Dans : OL, Ligue 1.

Confirmé à son poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine par le conseil d'administration du club rhodanien, malgré quelques vives critiques, Bruno Genesio n'a cependant pas eu droit à une prolongation de contrat, lequel s'achève dans un an. Un signal clair et net de la part de l'OL, qui veut attendre de voir ce que seront les résultats de la saison prochaine avant de s'engager plus longtemps avec Bruno Genesio. Mais quoi qu'il en soit, Jean-Michel Aulas refuse d'avance de claquer des millions pour un entraîneur au nom ronflant.

Ce mercredi, Le Progrès est très clair sur ce sujet. « Lors de la première semaine de juin le conseil d’administration a « validé » le maintien du poste pour Bruno Genesio. Il y avait deux justifications à cela. La première relative aux résultats de Bruno Genesio. Une raison s’imbriquant sur la seconde explication mentionnant que l’OL n’était pas prêt à investir « 400 000 euros mensuels sur un entraîneur star ». Ce n’est ni dans la philosophie du club, ni dans les moyens actuels, puisque malgré tout, le nouveau stade est encore à amortir », précise le quotidien régional, ce qui éloigne pas mal de monde parmi les noms évoqués, on pense par exemple à Laurent Blanc ou même à Claudio Ranieri. Pour rappel, Bruno Genesio touche 100.000 euros par mois à l'Olympique Lyonnais, un salaire presque modeste parmi les gros clubs.