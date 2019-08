OL : 4 départs et une incroyable fin de mercato à Lyon ?

Dans : OL, Mercato.

Après une première phase particulièrement active et même impressionnante, l’Olympique Lyonnais va de nouveau entrer tête baissée dans la dernière ligne droite du marché des transferts.

Le club rhodanien se prépare à toutes les éventualités, sachant que plusieurs départs sont à l’étude, même si aucun ne devrait provoquer un cataclysme au sein de l’OL. Toutefois, les regards se tournent clairement vers la défense. Ainsi, selon Bilel Ghazi, journaliste de L’Equipe spécialisé sur le club lyonnais, quatre joueurs peuvent encore faire leurs valises cet été. Dans un premier temps, on retrouve deux joueurs dont l’OL aimerait se défaire, mais qui auront beaucoup de mal à partir en raison de leur trop bon contrat : Marcelo et Yanga-Mbiwa. Toujours en défense, il y a clairement un latéral droit de trop, et c’est bien Kenny Tete qui est proposé, pour le moment sans succès, à plusieurs clubs européens.

Enfin, et c’est une surprise, Juninho souhaiterait se défaire de Marçal, qui ne donne pas satisfaction à gauche. Le Brésilien n’a pas prévu de vider son casier, même s’il sait qu’il devrait être remplaçant cette saison. Autant dire qu’il faudrait non seulement un bon point de chute pour l’ancien de Guingamp, mais aussi trouver un remplaçant digne de ce nom pour l’OL afin de ne pas s’affaiblir. Le nom de Dalbert, ancien niçois ciblé depuis longtemps par Florian Maurice, est ressorti du chapeau, même si Nice, son ancien club, aurait pris une longueur d’avance sur tout le monde à son sujet.