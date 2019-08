OL : 35 ME pour Suso, bataille finale à trois au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Désireux de renforcer son effectif au mercato, l’Olympique Lyonnais va-t-il aller au bout des choses dans le dossier Suso ? Pour l’heure, il est difficile de connaître les intentions des dirigeants rhodaniens, mais il est clair que l’Espagnol du Milan AC figure dans les petits papiers de Juninho et de Jean-Michel Aulas. Reste que ce week-end, des informations italiennes ont refroidi l’ambiance puisque la Fiorentina et l’AS Roma sont également en course pour signer le milieu de terrain milanais à la technique soyeuse.

Ce lundi, le Corriere della Sera fait le bilan sur la situation de Suso. Et la tendance est claire : trois clubs se disputent actuellement avec force la signature de l’ailier droit, également capable d’occuper la position de meneur de jeu. Sans surprise, il s’agit de la Fiorentina, de Rome et de Lyon, qui n’a pas lâché l’affaire et qui espère toujours rafler la mise. Reste que pour emporter le gros lot, les Gones vont devoir casser leur tirelire puisque selon le média italien, c’est une somme de minimum 35 ME qu’il faudra poser sur la table pour convaincre la direction lombarde de lâcher Suso. Lyon est-il prêt à une telle folie ? Peut-être. Mais certainement à condition de vendre Bertrand Traoré ou Maxwel Cornet…