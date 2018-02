OL : 320.000 euros par mois sans jouer, Grenier n'a rien volé !

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

En quittant l'Olympique Lyonnais pour l'En-Avant Guingamp lors du mercato d'hiver, alors qu'il avait encore six mois de contrat à l'OL, Clément Grenier a fait un gros effort financier, puisque le milieu de terrain a vu son salaire passer de 320.000 euros à 55.000 euros par mois. Même si cela est tout de même un revenu énorme pour le commun des mortels, Clément Grenier a accepté ce deal. Et dans L'Equipe, lorsqu'il est interrogé sur son sentiment d'avoir empoché 320.000 euros chaque mois à Lyon, alors qu'il ne jouait pas, le joueur guingampais n'a strictement aucun état d'âme.

« Si je culpabilisais avec mon salaire ? Jamais. Je suis très à l’aise avec ça. Je n’ai tué ni menacé personne pour avoir ce salaire. À l’époque, j’étais international, j’allais jouer une Coupe du monde. Bien sûr, entre-temps, il s’est passé certaines choses et cette rémunération, quand on ne joue pas, peut paraître importante, mais je n’ai jamais triché. Je suis venu à Guingamp pour un projet sportif et j’ai conscience que ce ne sont pas les mêmes budgets, ni les mêmes objectifs. Avec le coach et le président, on n’a parlé que de sportif. Moi, je veux juste jouer au foot », explique Clément Grenier, pas vraiment perturbé par les critiques qui lui sont tombées dessus.