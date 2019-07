OL : 30ME et alors ? Il est à Lyon pour taper le PSG

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, PSG.

Recruté pour 30ME par l'Olympique Lyonnais, Joachim Andersen a beau n'avoir que 23 ans, il a déjà les idées claires. Alors que le défenseur danois arrivé à l'OL lors de ce mercato pourrait rester prudent dans ses ambitions, il prouve dans un entretien accordé à 20 Minutes qu'il n'a pas signé avec le club de Jean-Michel Aulas pour se contenter de miettes. Et Joachim Andersen a tenu à le faire savoir à ses coéquipiers, mais également aux adversaires de l'Olympique Lyonnais. Car pour l'ancien joueur de la Sampdoria, l'OL ne doit pas faire des complexes face à ses rivaux, et notamment le Paris Saint-Germain.

Joachim Andersen affiche d'ores et déjà la couleur. « Je joue toujours pour gagner. Si tu n’as pas l’ambition d’être champion quand tu joues ici, tu n’es pas au bon endroit à Lyon. L’OL se doit de toujours jouer la gagne. Bien sûr que le PSG a beaucoup de bons joueurs et qu’il a l’argent pour acheter qui il veut. Mais je pense que ce n’est pas toujours une question d’argent. Il faut aussi voir la mentalité des joueurs. A nous de bien grandir ensemble, tout est possible dans le football, a prévenu le nouveau défenseur de l'Olympique Lyonnais, avant d'évoquer le prix de son transfert de la Sampdoria à l'Olympique Lyonnais. Mon prix record ? Pour moi, ce n’est pas important. Ce prix n’a rien à voir avec moi, il ne concerne que les clubs. J’aime la pression et j’ai toujours été bon sous pression. Je ne me focalise que sur mon jeu et pas sur les commentaires qui peuvent être faits, surtout que je ne comprends pas le français (sourire). Ce transfert record sera juste une histoire marrante à raconter quand j’aurais fini ma carrière. »