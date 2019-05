OL : 3 victoires en 3 matches, Lopes exige la perfection

Dans : OL, Ligue 1.

Le point du nul obtenu dimanche soir par l'Olympique Lyonnais face à Lille permet au club rhodanien de rester sur le podium de la Ligue 1 juste devant l'AS Saint-Etienne, ce qui n'est pas rien compte tenu de l'importance de la troisième place. Mais désormais l'OL sent bien le souffle des Verts dans son cou, et pour éviter une énorme désillusion, Nabil Fekir et ses coéquipiers vont devoir sérieusement cravacher, à commencer par dimanche prochain dans un OM-OL qui subitement retrouve un enjeu énorme même si Marseille n'a plus aucun espoir de finir européen.

Alors, quand on l'interroge sur cette énorme course à la troisième place, Anthony Lopes pense que l'Olympique Lyonnais n'a qu'une chose à faire. « Nous conservons notre destin entre nos mains pour assurer la 3e place (...) Tout va se jouer jusqu’au dernier match. Il va falloir faire un 3 sur 3. On sait qu’on a un grand match à jouer le week-end prochain », a prévenu le gardien de but de l'OL, qui sait que si Lyon réalise un Grand Chelem lors des trois prochains matchs (Marseille, Caen et Nîmes) alors l'AS Saint-Etienne n'aura aucune occasion de dépasser l'Olympique Lyonnais dans cette course à un possible ticket pour la Ligue des champions. Plus facile à dire qu'à faire...