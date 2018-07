OL : 25ME pour Ndombélé, Leipzig tente l'impossible !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Auteur d’une saison pleine à l’OL, Tanguy Ndombélé est indiscutablement le joueur lyonnais le plus courtisé en ce début de mercato.

Dans le viseur de plusieurs clubs anglais, mais également du PSG et de l’Atlético Madrid, l’international espoirs français de 21 ans a également la cote en Allemagne. Effectivement, le très sérieux Bild affirme que le Red Bull Leipzig s’intéresse de près à l’ancien joueur d’Amiens en vue de la saison prochaine, même si les chances pour le club de Bundesliga de rafler la mise sont « faibles ».

Le quotidien allemand affirme néanmoins que Leipzig aimerait beaucoup faire de Tanguy Ndombélé le successeur de Naby Keita, transféré à Liverpool cet été. Le tarif de 25ME est évoqué, tout comme l’intérêt de plus en plus pressant de trois clubs de Premier League : Liverpool, Manchester City et Tottenham, qui suit les performances de Tanguy Ndombélé depuis plusieurs semaines et qui a déjà transmis une offre (refusée) à hauteur de 40ME, comme l’évoquait le journal L’Equipe. Cela confirme en tout cas que le natif de Longjumeau a une incroyable cote en Europe et qu’il n’a sans doute pas terminé de faire l’objet de discussions entre l’OL et les différents clubs intéressés.