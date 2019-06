OL : 25ME pour ce Brésilien, Lyon tourne le dos et refuse

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial.

Avec Sylvinho au poste d'entraîneur et Juninho comme directeur sportif, l'Olympique Lyonnais aura clairement un accent brésilien à partir de la saison 2019-2020. Et forcément, cela va provoquer de nombreuses rumeurs sur la possible venue de compatriotes du duo lyonnais lors du prochain mercato estival. Cela a d'ailleurs commencé, puisque Renan Lodin, le défenseur de 21 ans du club de l'Atletico Paraenense aurait été proposé à Jean-Michel Aulas, lequel a fait suivre le dossier à Juninho. Mais selon SoccerLink, l'OL a rapidement fait savoir à ses interlocuteurs qu'il n'était pas envisageable de recruter Renan Lodin au prix de 25M, alors que la valeur estimée du défenseur lié avec l'Atletico Paraenense jusqu'en 2022 est de 4ME.

Alors, même si Renan Lodin a un profil susceptible d'être intéressant, l'Olympique Lyonnais ne veut pas tomber dans une surenchère financière pour un défenseur également cité du côté de l'Atlético Madrid. Les chances de voir le joueur brésilien rejoindre l'OL sont donc très faibles, et même probablement nulles, à moins que les agents de Renan Lodin et son club reviennent à Lyon avec des exigences un peu moins élevées. Et cela n'est pour l'instant pas le sens de l'histoire dans ce dossier.