OL : 24 ME pour ça, Andersen commence à inquiéter

Dans : OL, Ligue 1.

Plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, Joachim Andersen était attendu comme le nouveau patron de la défense et le complément parfait de Jason Denayer. Pour le moment, le Danois coule à pic en ce début de saison et commence à sérieusement inquiéter les supporters. Encore une fois très peu inspiré à Amiens, il n’arrive clairement pas à trouver le rythme de la Ligue 1 et se retrouve à chaque fois impliqué dans les mauvaises actions. Pour sa prestation au stade de la Licorne, il a reçu la note de 4 sur 10 dans L’Equipe, avec un commentaire qui résume bien ses difficultés actuelles.

« Sa première demi-heure fébrile a confirmé l'impression de lourdeur que le Danois laisse depuis son arrivée à Lyon. S'il n'a pas touché le ballon sur le but amiénois, la façon dont il se jette n'aide pas vraiment Lopes (7e). En première période, il blesse Konaté sans écoper de sanction arbitrale. En deuxième période, il est tout près de concéder un penalty en laissant traîner son bras sur Otero (66e) », explique le quotidien sportif. Voilà qui fait beaucoup pour un joueur sur qui l’OL a misé 24 ME, même si c’est un choix effectué sur le long terme.