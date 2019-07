OL : 24 ME + 6 ME de bonus, Lyon a recruté Andersen

Dans : OL, Mercato, Serie A.

C’est bouclé en ce qui concerne le recrutement d’un défenseur central d’envergure à Lyon.

Président de la Sampdoria, Massimo Ferrero a confirmé en direct à la télévision italienne avoir signé le contrat de transfert envoyant Joachim Andersen à l’Olympique Lyonnais. « Il y a quelques minutes, j’ai vendu Andersen à Lyon pour 24 ME, plus 6 ME de bonus », a livré l’homme d’affaires italien dans une phrase qui ne laisse pas de place au doute. Il faudra désormais attendre la visite médicale et la signature du contrat du Danois à Lyon, mais l’OL tient son cinquième renfort sans l’ombre d’un doute, le joueur ayant fait savoir qu’il avait été convaincu par le discours des dirigeants et souhaitait désormais poursuivre sa carrière dans le Rhône.