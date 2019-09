OL : 220 ME, Aulas explose les records à Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Monaco, OM.

Une semaine après la fermeture officielle du marché des transferts, l’heure est aux bilans et aux calculs pour l’Observatoire du football CIES.

En effet en ce début de semaine, une étude a été publiée sur les effectifs les plus onéreux des cinq grands championnats européens. Très actif cet été, l’OL figure à la 25e position de ce classement établi par les chercheurs de l’organisme suisse puisque Jean-Michel Aulas a dépensé 220 ME en indemnité de transfert pour assembler la totalité de son équipe actuelle. Un record bien évidemment pour le club rhodanien.

En revanche, l’OL est loin d’être la première équipe française puisque le PSG est tout proche du milliard d’euro investi (913 ME) tandis que l’effectif actuel de l’AS Monaco a coûté 348 ME aux décideurs du club de la Principauté. Derrière l’OL, on retrouve Marseille (176 ME), Lille (133 ME) et le Stade Rennais (106 ME). Reste maintenant à voir si le classement de la saison 2019-2020 sera proportionnel à ce classement. Cela aurait du sens mais à n’en pas douter, il y aura, comme chaque saison, quelques surprises en Ligue 1…