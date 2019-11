OL : 20 supporters refoulés de Russie pour un motif écoeurant

Dans : OL.

Les autorités russes ont refusé à une vingtaine de supporters de l'Olympique Lyonnais de venir à Saint-Pétersbourg pour un problème lié aux passeports. Un motif qui semble clairement abusé.

Il fallait être bien motivé pour faire le déplacement de Lyon à Saint-Pétersbourg ce mercredi afin de soutenir le club de la capitale des Gaules en Ligue des champions. Et malheureusement pour certains supporters de l’OL l’effort fait pour rejoindre la Russie ne débouchera pas sur une présence dans les tribunes de la Gazprom Arena. En effet, une vingtaine de fans lyonnais n’ont pas été autorisés à entrer dans le territoire russe pour une raison administrative. Oublie d’un trait d’union dans un prénom, lettre illisible, tout a été bon pour interdire des supporters.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, on a tout tenté pour corriger ce problème, mais même l’intervention des services de l’ambassade de France en Russie n’a rien changé à la rigidité des douaniers. Résultat, ces supporters n’ont eu qu’à faire le chemin inverse et repartir vers la France, avec forcément la rage au ventre, les services russes ayant pris un malin plaisir à étudier chaque demande de visa et chaque passeport à la loupe afin de pouvoir prendre de telles mesures radicales.