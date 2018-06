OL : 15ME pour Diakhaby, l'OL pouvait faire mieux !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jeune défenseur central formé à Lyon, Mouctar Diakhaby va poursuivre sa carrière au FC Valence.

En effet, l’OL et le récent 4e de Liga ont trouvé un accord à hauteur de 15ME et le joueur de 21 ans est attendu en fin de semaine en Espagne. Mais selon les informations de France Football, Jean-Michel Aulas espérait récupérer une somme d’argent encore plus importante dans ce dossier grâce à l’intérêt de plusieurs clubs anglais. Watford était intéressé et a proposé 10ME, mais d’autres clubs de Premier League étaient sur les rangs selon le site de l’hebdomadaire.

« Le défenseur de l'OL était aussi en contact avec Newcastle mais surtout Everton. Une relance du club de Liverpool est même arrivée, en ce début de semaine, avec des conditions financières supérieures » affirme le journaliste François Verdenet. « Mais le solide défenseur a préféré la Liga et la C1. L'OL va donc encaisser en huit jours, et avant de boucler ses comptes pour la saison 2017-18, près de 35 ME entre le transfert de Willem Geubbels à Monaco pour 20 ME puis celui de Mouctar Diakhaby ». A l’évidence, cela reste une belle opération financière pour l’OL. Mais Lyon aurait pu exploser tous les records pour la vente d’un remplaçant qui n’a joué que 12 matchs de L1 en 2017-2018…