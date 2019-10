OL : 11 Memphis sur le terrain et Lyon est sauvé !

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais a sombré face au FC Nantes en concédant la défaite à domicile (0-1). Pourtant, les hommes de Sylvinho ont eu plusieurs occasions, notamment par l’intermédiaire de Memphis Depay. Au Groupama Stadium, l’international néerlandais a été l’un des rares à se distinguer, en tentant de tirer ses coéquipiers vers le haut. Un état d’esprit que Nicolas Puydebois a apprécié. Pour le consultant du site Olympique et Lyonnais, les autres joueurs de l’OL doivent clairement prendre exemple sur l’ancien de Manchester United.

« C’est depuis très longtemps qu’il manque des leaders à Lyon. Quand on gagnait des titres à Lyon, on avait des leaders à tous les étages. Les timides, ils doivent rester aux vestiaires. Quand on est sur le terrain, on est là pour s’exprimer et montrer du caractère. Aujourd’hui, personne ne ressort du lot dans cette équipe. Sur le match de Nantes, il n’y a que Memphis qui a cette attitude et encore. Sur le terrain, c’est le seul qui affiche un semblant de caractère. Ce n’est pas normal qu’il soit si seul. Certains joueurs à Lyon ne connaissent pas la transpiration, le travail. Simplement car ils ont du talent, on leur dit que ce sont les plus forts, les plus beaux » a clamé Nicolas Puydebois dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones ». Reste maintenant à voir si les autres joueurs de l’OL parviendront à se hisser au niveau de Memphis, tant sportivement que mentalement.