OL : 10ME pour Ndombele, Lyon ne s'est pas planté au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais s’est montré très actif sur le marché des transferts. En effet, le club rhodanien a considérablement renouvelé son effectif en recrutant de jeunes joueurs à fort potentiel comme Mariano Diaz, Bertrand Traoré ou encore Tanguy Ndombele. Pour beaucoup, c’est d’ailleurs l’ancien milieu de terrain relayeur d’Amiens qui est la bonne pioche du mercato de Jean-Michel Aulas. Gardien de l’équipe réserve de l’OL, Lucas Mocio est épaté par celui qui s’est imposé comme un titulaire en puissance de Bruno Genesio, obligeant ce dernier à revoir ses plans tactiquement.

« En Ligue 2, il n’y avait pas mieux que lui. En plus, il n’a pas coûté trop cher (prêt payant d’un an à 2 millions d’euros assorti d’une option d’achat à 8 millions) par rapport à d’autres joueurs. Il peut beaucoup apporter au club, c’est une bonne idée de l’avoir recruté. Il fait toujours des matchs solides. Quand il rentre, il ne fait jamais la tête, il se donne toujours à fond. C’est un exemple » a lâché sur Olympique-et-Lyonnais, celui qui a été incorporé au groupe professionnel cette saison. Reste désormais à voir si Tanguy Ndombele parviendra à confirmer lors de la 2e partie de saison. S’il y arrive, cela sera forcément bon signe pour l’OL dans la course au podium…