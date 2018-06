OL : 10 ME et un atout spécial, Lyon met le paquet pour ce défenseur

Dans : OL, Mercato, OM.

A la recherche d’au moins un défenseur central cet été, et peut-être bien deux si jamais Diakhaby, Yanga-Mbiwa et Nkoulou devaient partir, ce qui reste dans le domaine du possible, l’OL s’intéresse de près à Lucas Verissimo.

Jeune (22 ans) et très prometteur, le Brésilien ne manque pas de courtisans. Outre l’OM, la Lazio, l’Udinese, le Torino et le Spartak Moscou sont annoncés autour du joueur qui possède un contrat avec Sao Paulo jusqu’en 2022. Pour aller le chercher, il faudra certainement approcher ou dépasser la barre des 10 ME. Une somme que l’OL est capable de mettre, comme il l’a déjà fait par le passé pour plusieurs opérations de ce type.

Mais pour convaincre le joueur et son entourage, le club rhodanien a décidé de mettre le paquet. Selon RMC Sport, c’est en effet le chef de la cellule de recrutement qui va se rendre au Brésil afin d’expliquer le projet lyonnais à Lucas Verissimo. Florian Maurice a prévu de faire le trajet dès que l’OL aura fait une offre, histoire d’appuyer cette proposition et de convaincre le joueur de l’extrême motivation de son club à le faire venir. Un effort qui pourrait porter ses fruits, l’ancien avant-centre du club ayant plusieurs fois réussi dernièrement à boucler des opérations qui n’étaient pas gagnées d’avance.