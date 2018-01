Officiel : Oumar Solet prêté par Laval à l’OL, les détails dévoilés

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais a communiqué ce lundi soir sur la signature d’Oumar Solet. Le défenseur central de 17 ans arrive en provenance de Laval sous la forme d’un prêt payant à hauteur de 550.000 euros, et possède une option d’achat également de 550.000 euros. Acheter définitivement ce grand espoir défensif coûtera donc 1,1 ME à l’OL, à quoi s’ajouterait, en cas d’acquisition, des bonus pouvant monter jusqu’à 2 ME, et un intéressement à hauteur de 20 % pour Laval sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Autant dire que Lyon croit fermement en ce très jeune défenseur qui s’est fait remarquer avec les Mayennais en National 1.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la mutation temporaire jusqu’au 30 juin 2018 de l’international U18 Oumar Solet. L’arrivée d’Oumar Solet vient conforter la stratégie de l’Olympique Lyonnais de faire confiance aux meilleurs jeunes français en complément du travail extraordinaire des recruteurs, des éducateurs et des dirigeants de l’Academy du club », a expliqué l’Olympique Lyonnais, qui suit ainsi la stratégie préconisée par Jean-Michel Aulas, qui souhaite voir l’OL investir encore plus pour récupérer les meilleurs jeunes joueurs du pays.