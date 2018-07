Officiel : Houssem Aouar prolonge à l'OL jusqu'en 2023

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C'est probablement l'une des pépites les plus convoitées de l'Olympique Lyonnais et nombreux sont les gros clubs européens à tourner autour de lui, mais Houssem Aouar a dit « non merci » aux émissaires de Liverpool, Dortmund et autres clubs de ce calibre. En effet, ce lundi soir, l'Olympique Lyonnais a officialisé la prolongation de contrat de son jeune milieu offensif.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Houssem Aouar de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023, confortant ainsi la stratégie du club de préparer l’avenir en faisant confiance aux jeunes espoirs du football français.

Agé tout juste de 20 ans, Houssem Aouar, est arrivé à l’OL en 2009 en intégrant l’équipe des U11, avant de gravir tous les échelons de la formation de l’Olympique Lyonnais pour atteindre en juillet 2016 le statut de joueur professionnel avec la signature de son premier contrat. International Espoir de l’Equipe de France (3 sélections), Houssem Aouar sort d’une deuxième saison professionnelle exceptionnelle avec 7 buts marqués et 5 passes décisives en 43 matchs disputés toutes compétitions confondues.

L'Olympique Lyonnais se réjouit de la prolongation de contrat d’Houssem Aouar qui fait partie des joueurs sur lesquels l’OL compte s’appuyer pour réussir une nouvelle grande saison, avec le retour de la Ligue des Champions en septembre prochain », indique le club de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.