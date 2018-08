Mercato : Un duel OL-OM sur Moussa Dembélé !

Dans : OL, Mercato, OM, Foot Europeen.

Moussa Dembélé, l'attaquant français du Celtic, semble être le joueur à la mode en cette fin de mercato pour les clubs en quête d'un renfort offensif. Alors que Dembélé, qui avait quitté très jeune le PSG pour rejoindre Fulham, était considéré comme un futur renfort possible d'Arsenal au prochain mercato d'hiver, on évoque désormais un duel possible entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sur cet attaquant très efficace dans un championnat d'Ecosse qui n'est tout de même pas le plus dur d'Europe.

Du côté de l'OM, Moussa Dembélé serait une solution de secours après l'échec des discussions avec Mario Balotelli, même si Rudi Garcia a fait savoir qu'il ne voulait plus vraiment d'un attaquant supplémentaire. Mais le club phocéen pourrait tout de même se lancer sur l'attaquant tricolore du club de Glasgow selon les dernières rumeurs venues de RMC. Cependant, l'OL serait également entré dans la danse. Faute d'un accord avec Lille pour le transfert de Nicolas Pépé, l'Olympique Lyonnais aurait mis Moussa Dembélé en haut de sa liste pour succéder à Mariano Diaz, en partance pour le FC Séville annonce Foot365. Lié avec le Celtic jusqu'en 2020, l'attaquant pourrait être vendu pour une somme autour de 15ME.

Cependant, ce mardi, L'Equipe confirme qu'effectivement Lyon et Marseille suivent ce dossier, mais que le Celtic n'est pas du tout favorable à un transfert de son attaquant vedette, que ce soit à l'OL, à l'OM ou ailleurs. Reste à savoir si une offre conséquente pourra changer les choses.