Mercato : Nzonzi refuse les offres actuelles de Lyon et Rennes

Dans : OL, Mercato, Serie A, Rennes.

Son nom a été évoqué à l'Olympique Lyonnais et plus récemment au Stade Rennais, mais à trois semaines de la fin du mercato estival, Steven Nzonzi est toujours un joueur de l'AS Rome. Et rien n'indique ce samedi que le champion du monde, arrivé l'été dernier à la Roma en provenance du FC Séville pour 26,5ME, partira d'ici début septembre, même si le club italien est prêt à étudier toutes les offres qui lui parviennent. Ce samedi, TuttoMercatoWeb affirme que Steven Nzonzi a bien pris connaissance des propositions transmises par Lyon et Rennes à l'AS Rome afin d'aboutir à un transfert, mais le milieu défensif a décidé de les repousser, du moins pour l'instant.

Le média italien affirme que Steven Nzonzi ne paraît pas réellement motivé à l'idée de quitter si vite la Roma et la Serie A pour retrouver la Ligue 1, même si sur le plan sportif l'Olympique Lyonnais lui offre un beau challenge. Le dossier du champion du monde est donc à l'arrêt à cet instant du marché des transferts compte tenu de l'attitude du joueur romain. Les choses peuvent cependant évoluer si Jean-Michel Aulas et Olivier Létang décident de reformuler une offre pour Nzonzi. Mais les deux dirigeants sont tentés, eux, de laisser le temps filer afin de revenir à la charge en toute fin de mercato.