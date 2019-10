Mercato : L'OL prend une position radicale avec Cherki

Dans : OL, Mercato.

En cette période de crise, Rayan Cherki est l'un des rares motifs de satisfaction du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais.

Retenu dans un premier temps dans le groupe de l’Olympique Lyonnais par Rudi Garcia face à Benfica, Rayan Cherki a finalement joué avec ses coéquipiers de la Youth League…et marqué les buts qui ont donné la victoire à l’OL. De quoi confirmer tout le bien que le club rhodanien et ses supporters pensent du jeune attaquant de 16 ans, lequel a fait ses débuts en Ligue 1 samedi dernier contre Dijon. Et c’est peu dire que Rayan Cherki a déjà tapé dans l’œil de nombreux gros clubs européens, conscient de l’énorme potentiel du footballeur de l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas ne le cache d’ailleurs, pas, il a déjà vu les représentants des plus grands clubs européens frapper à sa porte. Mais le président de l’OL se montre intraitable.

« Dès le début d'année dernière, j'avais clairement indiqué qu'il ne partirait pas même si Manchester United et le Real Madrid étaient en piste. Nous avons fait un investissement comme jamais auparavant pour le garder », explique, dans l’Equipe, Jean-Michel Aulas, au sujet d’un joueur que l’Olympique Lyonnais avait repéré alors qu’il n’avait que 7 ans au club de Saint-Priest. Madrid et Man Utd devront donc patienter, Rayan Cherki va consacrer son talent à l'OL, mais sa carrière ne fait que commencer et nul doute que l'avenir peut lui réserver un avenir radieux.