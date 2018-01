Mercato : L'OL plus attractif que l'OM ? Un agent lâche un indice

Dans : OL, OM, Mercato, Ligue 1.

En ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais s’est déjà assuré le recrutement de deux joueurs pour la saison prochaine.

Effectivement, le club rhodanien a conclu les arrivées de Léo Dubois, libre dans six mois, mais également de Martin Terrier, recruté au LOSC puis prêté à Strasbourg jusqu’à la fin du championnat. Deux espoirs du football français qui avaient également suscité l’intérêt de l’Olympique de Marseille au mercato. Mais finalement, les deux joueurs ont opté pour le projet de l’actuel 2e de Ligue 1. Agent influent du football français, Bruno Satin a tenté d’apporter une explication. Selon lui, la fluidité des rapports entre Florian Maurice et la direction de l’OL est la clé du bon recrutement du club. Au contraire, certains dossiers avancent moins vite à Marseille car c’est l’entraîneur qui a la décision finale.

« C'est simple. A Lyon, il y a aujourd'hui un mec qui est très fort et qui travaille beaucoup : c'est Florian Maurice. Il fait un travail de titan. Et puis il y a une vraie fluidité des rapports entre lui et les patrons du club. Ce n'est pas la même chose à l'OM, avec Zubizarreta et Rudi Garcia, je ne vous apprends rien. Zubi et Valentin (son adjoint) travaillent énormément, mais quand ils présentent des dossiers et qu'on leur dit non... L'OM a fait le choix de donner le dernier mot à son entraîneur, ce qui est tout à fait défendable, et on ne va pas lui retirer ses prérogatives en cours de route. A fortiori quand les résultats sont bons, ce qui est le cas en ce moment. Zubi est plus un élément stabilisateur, un type respecté, mais ce n'est pas parce qu'il ne parle pas à tort et à travers qu'il ne bosse pas, bien au contraire » a confié l’agent au Phocéen, qui précise par ailleurs qu’Andoni Zubizarreta et son adjoint Albert Valentin avaient également détecté le talent de joueurs comme Ndombele ou Mendy, qui ont finalement rejoint Lyon. Chacun son projet, chacun sa méthode…