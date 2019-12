Mercato : Alerte à Lyon, Giroud négocie son départ

Dans : OL.

Mêmes s'il a été titularisé samedi dernier par Frank Lampard avec Chelsea, Olivier Giroud souhaite quitter les Blues annonce l'Evening Standard au mercato d'hiver. Lyon semble une destination envisageable.

Olivier Giroud sera libre en fin de saison, mais le buteur des Blues et des Bleus a bien compris que s’il voulait être certain de jouer l’Euro 2020 avec l’équipe de France il devait retrouver la compétition. Car depuis que Frank Lampard est sur le banc de Chelsea, Olivier Giroud a vu son temps de jeu se réduire à néant. Et lorsque le coach du club anglais a titularisé son attaquant français, samedi contre West Ham à Stamford Bridge, Chelsea est tombé. Mais ce mercredi, l’Evening Standard annonce que l’ancien montpelliérain veut rencontrer ses dirigeants afin d’obtenir un bon de sortie dès le mercato d’hiver si son temps de jeu continue à se réduire.

Du côté de Frank Lampard, on souhaite conserver Olivier Giroud, même si Michy Barshuayi est devant le champion du monde français dans la hiérarchie des attaquants. Mais la décision du TAS, qui doit annoncer rapidement si Chelsea peut recruter ou pas en janvier, va également dicter les choix du club londonien concernant OG. Si ce dernier était autorisé à quitter les Blues, plusieurs clubs sont évoqués, notamment en Italie, mais l’hypothèse de voir revenir Giroud en Ligue 1, surtout du côté de l’Olympique Lyonnais, semble toujours d’actualité. Le puzzle doit cependant se mettre en place, et rien ne dit que l'OL pourra faire l'offre financière qui convient à Chelsea et au joueur pour s'offrir Olivier Giroud.