Le dossier Emerson s'affole, Layvin Kurzawa en sauveur !

Victime du forcing de Chelsea pour récupérer Emerson, l'OL sent le mauvais coup venir et a contacté Layvin Kurzawa, au fond du banc de touche au PSG.

Chelsea fait son maximum pour faire craquer l’Olympique Lyonnais dans le dossier Emerson Palmieri. Très satisfait du rendement de son arrière gauche, l’Olympique Lyonnais est mis sous pression par le club londonien, qui l’a prêté pour cette saison entière sans possibilité contractuelle de le faire venir. Mais Chelsea insiste et vient de proposer 4 millions d'euros pour le champion d'Europe, annonce Fabrizio Romano, qui précise que c'est déjà la troisième offre de Chelsea pour l'OL.

Chelsea are trying to offer compensation around €4m to re-call Emerson Palmieri in January. Not easy - OL have already turned down their approaches two times. 🔵 #CFC



Chelsea also have a 'plan B' in the list. Emerson, always been the priority ⤵️https://t.co/iAfqYg3XOz