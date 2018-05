L1 : Pierre Ménès n'est pas scandalisé que l'OM finisse derrière l'OL

Dans : OL, Ligue 1, OM.

La Ligue 1 a rendu son verdict samedi soir, et forcément si du côté de Lyon on est heureux d'avoir réussi à décrocher le ticket pour la Ligue des champions, du côté de Marseille l'heure est à la grosse désillusion, l'OM ayant perdu ses deux énormes challenges de la semaine. Commentant cette situation, qui peut paraître sévère pour une équipe marseillaise qui a montré de belles choses, Pierre Ménès estime que finalement tout ça est logique.

Et le consultant de Canal+ de s'expliquer sur son blog. « Dans les jours qui viennent, vous allez être nombreux à me demander « si c’est mérité ou pas mérité pour Monaco, pour Lyon, pour Marseille ». Et je vais vous répondre qu’au bout de 38 journées, quand toutes les équipes se sont rencontrées deux fois, il n’y a plus de hasard. Que chaque place au classement est méritée (...) Pour l’OM, c’est évidemment une déception de terminer bredouille après une saison aussi riche et après avoir été l’équipe d’Europe qui a le plus joué. C’est la dure vérité du championnat (...) On se souviendra quand même que tout a basculé lors du dernier Olympico au Vélodrome et qu’au final, Lyon a pris 6 points contre Marseille, mais aussi 3 face à Paris et encore 3 devant Monaco. Cela récompense une certaine forme de régularité », fait remarquer Pierre Ménès.