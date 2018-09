L1 : La FDJ accusée d'avoir violé la loi sur le dos de l'OL et l'OM !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Les opérateurs de paris en ligne rivalisent d'imagination pour attirer à eux de nouveaux clients et le buzz sur les réseaux sociaux est désormais impératif pour ces marques qui dépensent des millions d'euros dans des campagnes publicitaires. Mais, la FDJ, partenaire officiel de la Ligue de Football Professionnel, a dépassé les bornes dimanche lors du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. En effet, selon L'Equipe, nonobstant l'interdiction de déplacement des supporters de l'OM au Groupama Stadium, l'opérateur de paris sportifs a volontairement installé dans les tribunes lyonnaises Guy Truite, un influenceur connu pour être supporter de Marseille. Une opération de communication qui s'est terminée lundi par la réception au Vélodrome de Guy Truite en présence d'Andoni Zubizarreta.

« Je comprends qu’il y ait matière à confusion, mais la question de l’annulation de l’opération, ce n’était pas à moi de la poser. C’est à la FDJ de savoir ce qu’elle doit faire ou pas », a expliqué l'influenceur en question, tandis que du côté de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille on affirme ne pas avoir été informé de cette opération, ce que dément la FDJ. Cependant, visiblement très mécontent de cette histoire, qui arrive dans un climat forcément très tendu, l'OL a exigé des explications de sa régie commerciale qui travaille en direct avec l'opérateur de paris en ligne. Et du côté de la Ligue de Football Professionnel, on n'a pas non plus apprécié la plaisanterie. « La LFP regrette le montage d’une telle opération alors même qu’un arrêté empêchant les supporters de l’OM d’aller au Groupama Stadium avait été prononcé par le préfet du Rhône. Elle va étudier les suites à donner avec le FDJ », a fait savoir la Ligue au quotidien sportif.